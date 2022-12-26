المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل ذمران

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / يحيى بن محسن عامر ذمران، وكيل أول محافظة إب، واحد أعضاء المؤتمر المؤسسين، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنظيمية كواحد من الالف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في24 أغسطس 1982م، وكذا اسهاماته التنموية في مختلف المجالات.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / عادل عبد الرحمن ذمران، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل وزارة الكهرباء، والى أولاد الفقيد، وأفراد الاسرة، وكافة آل ذمران، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.



مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

