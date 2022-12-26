المؤتمرنت -

توقعات بطقس بارد وهطول أمطار متفاوتة الشدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع طقساً بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء .



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة في فترة ما بعد الظهيرة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، غرب كل من الجوف وعمران وصنعاء وذمار ، الحديدة، مرتفعات سهل تهامة، ريمة، إب وتعز.



وحسب المركز من المحتمل تشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء المساء والصباح الباكر على مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 7 في عمران، 7 في ذمار، 9.5 في السدة.



وحث المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين والمزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.



ونبه المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.



كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب والسحب المنخفضة .

