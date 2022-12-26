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أخبار
المؤتمر نت - الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الصوفي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الصوفي

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الصوفي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /عبدالله عبد الجليل الصوفي عضو مجلس الشورى ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته، الى نجل الشيخ/ ياسر عبدالله عبد الجليل الصوفي وإخوانه وأفراد الاسرة، وكافة آل الصوفي.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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