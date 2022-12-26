الإثنين, 26-ديسمبر-2022 الساعة: 07:46 م - آخر تحديث: 07:25 م (25: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت شركة يمن موبايل عن اتاحة فئة جديدة من الارقام تبدأ

يمن موبايل تعلن عن فئة جديدة من الأرقام

المؤتمرنت -
يمن موبايل تعلن عن فئة جديدة من الأرقام
أعلنت شركة يمن موبايل عن اتاحة فئة جديدة من الارقام تبدأ بـ(78) منذ اليوم لجميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن عدد مشتركي خدمة يمن موبايل وصل قبل الإعلان عن الفئة الجديدة إلى 10 ملايين مشترك.

وأشار إلى أن نقاط البيع بدأت منذ صباح اليوم في جميع المحافظات عبر نافذة بنك الأرقام ونقاط البيع إتاحة اختيار الأرقام الجديدة لجميع المواطنين دون تمييز، ووصلت المبيعات خلال الساعات الأولى من اليوم إلى بيع 20 ألف رقم.

وذكر البيان أن الفئة الجديدة روعي فيها مواكبة التوسع في شبكة يمن موبايل، وتماشياً مع حالة الانتقال والتطور في الشركة باستخدام تقنية الـ (LTE) في الجيل الرابع (4G) ، والتي تقدم خدماتها عبر الشركة وفق أحدث التقنيات العالمية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إغلاق مخبزين ومحلين تجاريين في حجة
رياضة: توتنهام ينتزع نقطة ثمينة من برينتفورد
محافظات: تدشين حملة "جيلا بلا تلاشيميا" في شرعب
حوار: القربي يدعو الى تجاوز صراعات الماضي والاصطفاف سوياً لحماية اليمن
رياضة: ميسي يتفق مع باريس سان جيرمان
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: توقعات بطقس بارد وهطول أمطار متفاوتة
أخبار: رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل ذمران
أخبار: إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم وعنقودية بالحديدة
عربي ودولي: مقتل قياديين من داعش شمالي العراق
رياضة: "فيفا" يسحب كأس العالم من ميسي
اقتصاد: الكويت تصدر أول شحنة من الديزل المطور
أخبار: 97 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: شهيد بقصف مدفعي سعودي على منبه بصعدة
أخبار: صنعاء تلوّح باستهداف العمق الجغرافي لدول العدوان
أخبار: عُباد يتفقد مشروع تأهيل الخط الرئيسي بالسائلة
علوم وتقنية: تحذير من خطر الإصابة المتكرّرة بالإنفلونزا
محافظات: الأمانة: مخيم طبي مجاني بمستشفى فلسطين
فنون ومنوعات: عبلة كاملة.. إبتعاد إختياري عن الشاشة
علوم وتقنية: أسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الدبعي
عربي ودولي: احتجاجات بالمغرب دعماً لفلسطين
أخبار: انهيار منزل يخلف 17 قتيل وجريح في البيضاء
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة
عربي ودولي: روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022