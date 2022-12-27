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المؤتمر نت - أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة 18 مخبزاً ومحلاً تجارياً مخالفاً خلال حملة الرقابة على الأسواق

إغلاق 18 مخبزاً ومحلاً تجارياً في الحديدة

المؤتمرنت -
إغلاق 18 مخبزاً ومحلاً تجارياً في الحديدة
أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة 18 مخبزاً ومحلاً تجارياً مخالفاً خلال حملة الرقابة على الأسواق في شهري ربيع الآخر وجمادى الأولى.

وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمد الحطامي، أن الحملة التي استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمصانع ومنافذ البيع بمركز المحافظة والمديريات ضبطت 241 مخالفة تجارية متنوعة.

وأشار إلى أنه تم إشعار 30 مخبزاً ومحلاً تجارياً مخالفاً بالإغلاق، مؤكدا أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفات وتلاعب بأسعار البيع لحماية المستهلكين.








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