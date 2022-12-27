المؤتمرنت -

إعادة 136 مهاجراً أفريقياً إلى بلدانهم عبر مطار صنعاء

أعادت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة 136 مهاجراً غير شرعياً من منطقة القرن الأفريقي إلى بلدانهم عبر مطار صنعاء الدولي.



وأوضح مدير عام المتابعة والترحيل بالمصلحة العقيد حسين الكبسي، أن عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين من مركز الإيواء بالمصلحة في العاصمة صنعاء إلى بلدانهم تمت وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.



وأشار إلى ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى اليمن وخاصة عبر البحر وبطرق غير قانونية، لافتاً إلى أن المصلحة تقوم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية بنقلهم جواً لتأمين عودتهم إلى بلدانهم بطرق آمنة.



وذكر العقيد الكبسي أنه بالاتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة تم الإعلان عن العودة الطوعية عبر الجاليات لتنظيم عمليات الترحيل، حيث تقدم قرابة خمسمائة شخص، مبيناً أن هذه الرحلة الثانية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، وهناك تنسيق لتنظيم رحلات أخرى.



ونوه إلى أن وجود المهاجرين غير الشرعيين في بلادنا بصورة غير قانونية قد يزيد من مستوى ارتكاب الجريمة، ووجودهم بالمناطق السكنية وهم لا يحملون اي وثائق ثبوتية يشكل خطراً أمنياً.