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المؤتمر نت - أدانت وزارة الثروة السمكية، إقدام مرتزقة العدوان على اختطاف 3 صيادين من أبناء منطقة بحيص في مديرية ميدي ونهب قاربهم

الثروة السمكية تدين اختطاف 3 صيادين من ميدي

المؤتمرنت -
الثروة السمكية تدين اختطاف 3 صيادين من ميدي
أدانت وزارة الثروة السمكية، إقدام مرتزقة العدوان على اختطاف 3 صيادين من أبناء منطقة بحيص في مديرية ميدي ونهب قاربهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم اختطاف الصيادين محمد أبكر خال، وأحمد إبراهيم خال، ومحمد موسى خال، قبالة سواحل ميدي.

واستنكرت استمرار قوى العدوان والمرتزقة في استهداف الصيادين ومنعهم من مزاولة الاصطياد في المياه اليمنية ومصادرة قواربهم.

وحملت وزارة الثروة السمكية، الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الصمت تجاه الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها بحق الصيادين اليمنيين.








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