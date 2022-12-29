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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار رعدية وأجواء باردة في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
أمطار رعدية وأجواء باردة في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع طقساً بارداً أثناء ساعات الليل والصباح وانخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة الصغرى في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات كل من لحج، الضالع وإب.

وذكر أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال فترتي الظهيرة والمساء قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، صعدة.

وقد تشمل الأمطار أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران، الجوف، مأرب، البيضاء، أبين وشبوة وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية.

وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب أثناء المساء والصباح الباكر على مرتفعات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج والبيضاء.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 8.5 في عمران، 8.6 في ذمار، 9.5 في السدة، 9.6 في صنعاء.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السنينة-صنعاء : 18.8ملم، ذمار : 9.8 ، صعدة : 9.5 ، السدة-إب : 7 ، صنعاء : 5.3، عمران : 5، المحويت : 0.4 ، صنعاء ـ حدة : 0.4 ملم.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

ونبه المواطنين من التواجد في ممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، وسائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تكون الضباب والسحب المنخفضة الكثيفة.








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