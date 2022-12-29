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أخبار
المؤتمر نت - استشهد وأصيب 9 مواطنين بينهم مهاجرون أفارقة اليوم إثر استهدافهم من قبل الجيش السعودي بصعدة

شهيد و8 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

المؤتمرنت -
شهيد و8 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة
استشهد وأصيب 9 مواطنين بينهم مهاجرون أفارقة اليوم إثر استهدافهم من قبل الجيش السعودي بصعدة.

وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي واصل استهداف المناطق الحدودية بمختلف الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين بينهم مهاجرون أفارقة.

ولفت المصدر إلى أن هذه الجريمة أتت بعد سلسلة جرائم ارتكبها الجيش السعودي خلال الأيام الماضية خلفت العشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين والمهاجرين الأفارقة.

وطالب المصدر الأمم المتحدة بالخروج عن صمتها المخزي وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك حقوق الإنسان اليمني بدون أي مبرر.








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