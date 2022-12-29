الخميس, 29-ديسمبر-2022 الساعة: 07:22 م - آخر تحديث: 06:34 م (34: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توفي وأصيب 29 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الأربعاء

وفاة وإصابة 29 شخصاً بحوادث مرورية خلال يوم

المؤتمرنت -
وفاة وإصابة 29 شخصاً بحوادث مرورية خلال يوم
توفي وأصيب 29 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الأربعاء.

وأكدت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، وفاة 3 أشخاص وإصابة 26 أخرين بينهم 16 إصابتهم بليغة، جراء 16 حادثاً مرورياً توزع بين صدام ودهس.

وأشارت إلى أن تلك الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة، تسببت في خسائر مادية تقدر بنحو 6 مليون ريال يمني.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
فنون ومنوعات: وفاة 18 طفلاً بعد تناول شراب طبي هندي!
محافظات: ضبط 24 مخالفة تموينية في حجة
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: زيلينسكي: العام المقبل حاسم لأوكرانيا
فنون ومنوعات: أصالة نصري تغضب الجزائريين
رياضة: بلايلي يمنح أجاكسيو نقاط أنجيه
محافظات: إتلاف 100 طن مواد غذائية بأمانة العاصمة
اقتصاد: الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع
اقتصاد: أسعار الذهب تنخفض متأثرة بارتفاع الدولار
عربي ودولي: الكرملين: لا توجد خطة سلام مع أوكرانيا
أخبار: 5 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة
أخبار: الثروة السمكية تدين اختطاف 3 صيادين من ميدي
أخبار: تحذير من دواء ملوث يستخدم في علاج السرطان باليمن
أخبار: انخفاض الحرارة تدريجياً وأمطار متفاوتة وضباب
أخبار: موانئ البحر الأحمر تحذّر من توقف نشاط ميناء الحديدة
رياضة: تشيلسي يهزم بورنموث بالدوري الإنجليزي
عربي ودولي: إنقاذ 113 مهاجراً في البحر المتوسط
فنون ومنوعات: هل المقلاة الهوائية صحية؟
علوم وتقنية: زيت الزيتون يحميك من الأمراض القاتلة
قضايا وآراء: الرياضة كجسر نحو التعايش
مجتمع مدني: نصائح طبية تبعد المخاطر عن الجهاز الهضمي
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار
علوم وتقنية: 4 أمور صحية يمكنك معرفتها من لون عينيك
أخبار: 2909 شهداء وجرحى بنيران سعودية منذ بدء الهدنة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022