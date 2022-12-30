المؤتمرنت -

رياح قوية وأمطار غزيرة.. والأرصاد يحذر المزارعين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت و إب والصحارى.



وحسب المركز قد يشهد أرخبيل سقطرى هطول أمطار متفاوتة الشدة.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها مابين 20 - 30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن وأرخبيل سقطرى تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 5 في عمران، 5.2 في صنعاء، 7.2 في السدة، 9.8 في عتق، 10.4 في سيئون.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : سقطرى : 18 ملم، ريمة : 4.5 ملم.



ودعا المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، والمزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية.



ونبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.