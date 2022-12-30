المؤتمرنت -

لغم يودي بحياة مواطن ويصيب 2 آخرين في الحديدة

استشهد وأصيب 3 مواطنين، اليوم، إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي - السعودي في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي، أن مواطناً استشهد وأصيب اثنان جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في الدريهمي.



وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام قد أكد في وقت سابق، أن استمرار سقوط ضحايا القنابل العنقودية والألغام سببه عدم توفّر الأجهزة الكاشفة لها، رغم المطالبات المتكررة للأمم المتحدة بالسماح بدخولها البلاد كضرورة إنسانية مُلحة، وحق من حقوق الشعب اليمني.