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أخبار
المؤتمر نت - بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم الجمعة صرف النصف الثاني من معاش شهر مارس ٢٠٢٠م

بدء صرف نصف معاش في صنعاء عبر مكاتب البريد

المؤتمرنت -
بدء صرف نصف معاش في صنعاء عبر مكاتب البريد
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم الجمعة صرف النصف الثاني من معاش شهر مارس ٢٠٢٠م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أنه تم استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد لبدء الصرف اعتباراً من اليوم .. داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بالجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تواجه البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن والسياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي تسببت في أزمات كارثية في القطاعات الخدمية والانسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بالمتقاعدين والتخفيف من معاناتهم بسبب الحصار المفروض على اليمن من قبل دول العدوان، تسعى لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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