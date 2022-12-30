الجمعة, 30-ديسمبر-2022 الساعة: 07:48 م - آخر تحديث: 07:06 م (06: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - إغلاق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً

إغلاق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً في صنعاء

المؤتمرنت -
إغلاق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً في صنعاء
ضبط مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، خلال الشهر الماضي، ألف و732 مخالفة تموينية، وأغلق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً بمختلف مديريات الأمانة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة، ماجد السادة، أن عملية الضبط تمّت خلال حملات ميدانية نفذتها اللجان الرقابية التابعة للمكتب وفروعه بالمديريات، والتي استهدفت 13 ألفاً و129 منشأة تجارية.

وبيّن أن المخالفات توزّعت على رفع الأسعار، وعدم إشهار قائمة سعر، والبيع بدون فواتير، ونقص الوزن وعدم وجود ميزان، ومواد تالفة ومنتهية مخالفة للمواصفات، سوء تخزين، رفض تفتيش، وأخرى.. مشيراً إلى التزام 4 آلاف و212 منشأة، وتوزيع ألف و517 إشعار حضور، و83 إشعار اغلاق، و7 آلاف و288 تعميماً.

وذكر السادة، أنه تم تحرير محاضر ضبط لألف و629 مخالفة تموينية، وإحالة 109 مخالفات إلى النيابة، واتخاذ إجراءات وغرامات مالية بحق ألف و409 مخالفات.. مشيداً بتعاون السلطات المحلية بجميع مديريات الأمانة في تعزيز عملية الرقابة الميدانية على الأسعار والأسواق وضبط المخالفات.

وأكد استمرار الحملات الميدانية لمكتب الصناعة وفروعه بشكل يومي للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحلات التجارية والمخابز والأفران، وضبط المخالفات السعرية والتموينية، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي الوزارة والأمانة لحماية المواطن من الغش والاستغلال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: الفنانة السورية وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن
فنون ومنوعات: يسرا تهاجم رواد التواصل الاجتماعي
عربي ودولي: بايدن يوقع قانون الميزانية بـ1.7 تريليون دولار
فنون ومنوعات: حادث سير مروع...اصطدام 200 سيارة
اقتصاد: الذهب يتجه إلى ثاني خسارة سنوية عالمياً
محافظات: الحديدة.. مخيم مجاني للعيون في الضحي
رياضة: رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه
أخبار: الوهباني يؤكد أهمية دور المبادرات في تعزيز التكافل
علوم وتقنية: "القاتل الصامت" يتخفى على هيئة شعور بالعطش
مجتمع مدني: السبب الأكبر لارتفاع ضغط الدم
اقتصاد: الروبل الروسي في أدنى مستوياته منذ 8 أشهر
عربي ودولي: روسيا: النرويج انتهكت معاهدة سبيتسبرغن
أخبار: 161 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: حكومة الإنقاذ تدعم مؤسسة السرطان بـ50 مليون
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي محمد النزاري
أخبار: وفاة وإصابة 29 شخصاً بحوادث مرورية خلال يوم
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
فنون ومنوعات: وفاة 18 طفلاً بعد تناول شراب طبي هندي!
محافظات: ضبط 24 مخالفة تموينية في حجة
أخبار: شهيد و8 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: أمطار رعدية وأجواء باردة في هذه المحافظات
عربي ودولي: زيلينسكي: العام المقبل حاسم لأوكرانيا
فنون ومنوعات: أصالة نصري تغضب الجزائريين
أخبار: رصد 109 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022