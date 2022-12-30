الجمعة, 30-ديسمبر-2022 الساعة: 09:18 م - آخر تحديث: 09:17 م (17: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز 4 سفن وقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة

تحالف العدوان يحتجز 4 سفن مشتقات نفطية

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز 4 سفن مشتقات نفطية
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز 4 سفن وقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وفي تجاهل واضح للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، احتجز 4 سفن وقود رغم تفتيشها القسري في جيبوتي.

وأشار إلى أن السفن المحتجزة تشمل سفينة البنزين "سي أدور" وسفينة المازوت "جولف ايتوز" وسفينتي الديزل " برنسيس خديجة، وسوبرانو سيرين".

وحمل الناطق الرسمي للشركة تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المترتبة على الحصار.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على تحالف العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن سفن الوقود ومنع القرصنة عليها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بكين تطالب واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة
رياضة: العراق يستعد بالفوز على الكويت
رياضة: 60 رامياً ورامية في البطولة المفتوحة غداً
أخبار: لغم يودي بحياة مواطن ويصيب 2 آخرين في الحديدة
ثقافة: الفنانة السورية وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن
فنون ومنوعات: يسرا تهاجم رواد التواصل الاجتماعي
عربي ودولي: بايدن يوقع قانون الميزانية بـ1.7 تريليون دولار
فنون ومنوعات: حادث سير مروع...اصطدام 200 سيارة
اقتصاد: الذهب يتجه إلى ثاني خسارة سنوية عالمياً
محافظات: الحديدة.. مخيم مجاني للعيون في الضحي
أخبار: رياح قوية وأمطار غزيرة.. والأرصاد يحذر المزارعين
أخبار: 3258 مدنياً ضحايا نيران الجيش السعودي في صعدة
رياضة: رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه
أخبار: الوهباني يؤكد أهمية دور المبادرات في تعزيز التكافل
علوم وتقنية: "القاتل الصامت" يتخفى على هيئة شعور بالعطش
مجتمع مدني: السبب الأكبر لارتفاع ضغط الدم
اقتصاد: الروبل الروسي في أدنى مستوياته منذ 8 أشهر
عربي ودولي: روسيا: النرويج انتهكت معاهدة سبيتسبرغن
أخبار: 161 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: حكومة الإنقاذ تدعم مؤسسة السرطان بـ50 مليون
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي محمد النزاري
أخبار: وفاة وإصابة 29 شخصاً بحوادث مرورية خلال يوم
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
فنون ومنوعات: وفاة 18 طفلاً بعد تناول شراب طبي هندي!
محافظات: ضبط 24 مخالفة تموينية في حجة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022