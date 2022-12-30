السبت, 31-ديسمبر-2022 الساعة: 12:18 ص - آخر تحديث: 12:12 ص (12: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نزيه احمد صالح الحطب المصعبي، في وفاة والده الشيخ أحمد صالح الحطب المصعبي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد المصعبي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد المصعبي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نزيه احمد صالح الحطب المصعبي، في وفاة والده الشيخ أحمد صالح الحطب المصعبي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والوحدوية والقبلية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل المصعبي وجميع وجهاء وأعيان الشعب خاصة والمصعبين عامة بمحافظة شبوة في هذا المصاب الأليم.

وابتهل الأمين العام إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: للمصابين بسرطان البروستات.. إليكم هذا الخبر
عربي ودولي: بكين تطالب واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة
رياضة: العراق يستعد بالفوز على الكويت
رياضة: 60 رامياً ورامية في البطولة المفتوحة غداً
محافظات: إغلاق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً بصنعاء
أخبار: بدء صرف نصف معاش في صنعاء عبر مكاتب البريد
أخبار: لغم يودي بحياة مواطن ويصيب 2 آخرين في الحديدة
ثقافة: الفنانة السورية وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن
فنون ومنوعات: يسرا تهاجم رواد التواصل الاجتماعي
عربي ودولي: بايدن يوقع قانون الميزانية بـ1.7 تريليون دولار
فنون ومنوعات: حادث سير مروع...اصطدام 200 سيارة
اقتصاد: الذهب يتجه إلى ثاني خسارة سنوية عالمياً
محافظات: الحديدة.. مخيم مجاني للعيون في الضحي
أخبار: رياح قوية وأمطار غزيرة.. والأرصاد يحذر المزارعين
أخبار: 3258 مدنياً ضحايا نيران الجيش السعودي في صعدة
رياضة: رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه
أخبار: الوهباني يؤكد أهمية دور المبادرات في تعزيز التكافل
علوم وتقنية: "القاتل الصامت" يتخفى على هيئة شعور بالعطش
مجتمع مدني: السبب الأكبر لارتفاع ضغط الدم
اقتصاد: الروبل الروسي في أدنى مستوياته منذ 8 أشهر
عربي ودولي: روسيا: النرويج انتهكت معاهدة سبيتسبرغن
أخبار: 161 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: حكومة الإنقاذ تدعم مؤسسة السرطان بـ50 مليون
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي محمد النزاري
أخبار: وفاة وإصابة 29 شخصاً بحوادث مرورية خلال يوم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022