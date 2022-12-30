المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد المصعبي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نزيه احمد صالح الحطب المصعبي، في وفاة والده الشيخ أحمد صالح الحطب المصعبي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والوحدوية والقبلية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل المصعبي وجميع وجهاء وأعيان الشعب خاصة والمصعبين عامة بمحافظة شبوة في هذا المصاب الأليم.



وابتهل الأمين العام إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".