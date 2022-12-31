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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على سقطرى ومضيق باب المندب والسواحل الجنوبية الشرقية خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء شديدة البرودة وأمطار متفاوتة في هذه المناطق

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة وأمطار متفاوتة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على سقطرى ومضيق باب المندب والسواحل الجنوبية الشرقية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وقد تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وإب، وفي الصحارى.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية الشرقية، ومضيق باب المندب والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 20 - 28 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن وأرخبيل سقطرى تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.8 في ذمار، 4 في صنعاء، 4.4 في عمران، 7.5 في السدة، 9.2 في صعدة، 9.7 في ريمة.

فيما بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي، 17 ملم في سقطرى، 0.1 في ريمة.

ودعا المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، والمزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية.

وحث المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، على عدم التواجد في أماكن جريان وتدفق السيول.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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