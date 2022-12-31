المؤتمرنت -

سلام: الشعب اليمني لن يتحمل المزيد من المعاناة

أكد محافظ عدن طارق سلام، أن المحافظات المحتلة على موعد مع ثورة شعبية لدحر قوى العدوان وأدواته الإرهابية.



وأوضح سلام أن الشعب اليمني لن يتحمل المزيد من المعاناة بعدما تجرع ويلات الألم والجوع والفقر وضحى بالمئات من أبنائه في مواجهة العدوان ومرتزقته الذين يواصلون نهب ثرواته وموارده.



وأشار إلى أن الاحتلال السعودي الإماراتي استخدم كافة أشكال العنف والترهيب لتمرير مخططاته الإجرامية في المحافظات المحتلة وقدم في سبيل ذلك الكثير من أبناء تلك المناطق ككبش فداء دون أن يأخذ بالاعتبار أن الشعب اليمني لم ولن يسكت على هذا الوضع وسيقتلع جذور الإرهاب التي تمددت بدعم وتسهيل من المحتل طيلة ثمانية أعوام.



ولفت محافظ عدن وفق وكالة سبأ، إلى أن المحتل استغل معاناة المواطنين نتيجة تردي الأوضاع المعيشية في المحافظات المحتلة وما يتملكه من ترسانة عسكرية لإرهاب الناس وبسط سيطرته على مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والخدمية ونهب كل عوائدها، إلى جانب ما يقوم به من نهب للثروات والمقدرات الوطنية وتحويل عائداتها إلى البنوك السعودية والإماراتية في الوقت الذي يفتقر فيه المواطن اليمني لأبسط الحقوق.



وثمن عاليا حالة الوعي والغضب الشعبي تجاه ممارسات قوى الغزو والاحتلال وأدواتها من الجماعات الإرهابية.. مؤكدا الوقوف إلى جانب كل الجهود الوطنية المخلصة في مواجهة الاحتلال واستعادة السيادة على كافة الأراضي اليمنية.