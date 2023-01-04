الأربعاء, 04-يناير-2023 الساعة: 09:58 م - آخر تحديث: 09:44 م (44: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - من المهم أن تراقب أطفالك الصغار أثناء تناولهم الطعام من أجل تجنب أن يعلق الطعام في حلقهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاختناق

ماذا تفعل إذا اختنق طفلك بالطعام؟

المؤتمرنت -
ماذا تفعل إذا اختنق طفلك بالطعام؟
من المهم أن تراقب أطفالك الصغار أثناء تناولهم الطعام من أجل تجنب أن يعلق الطعام في حلقهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاختناق.

فعند إعطاء الرضع أو الأطفال الصغار أطعمة جديدة لتجربتها، من المهم توخي الحذر من شكلها وحجمها.

وكشفت، نيكي جوركوتز، أحد خبراء الإسعافات الأولية عن الطعام الذي يسبب أكثر حوادث الاختناق لدى الأطفال، وهو النقانق "الهوت دوغ"، مؤكدة أنها تتسبب بوفيات الاختناق أكثر من أي طعام آخر.

وأوضحت أيضا أنه لا يجب أبدا تقطيع الطعام إلى أشكال تشبه العملات المعدنية لأن هذه القطع الصغيرة يمكن أيضا أن تستقر في مجرى تنفس الطفل، وبدلا من ذلك يجب تقطيعها بشكل طولي.

ماذا تفعل إذا اختنق طفلك بالطعام؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه إذا كان بإمكانك رؤية جسم ما في فم طفلك، فاحرص على إزالته لأن الضغط عليه قد يجعل الأمور أسوأ.

وإذا كان الطفل يسعل، شجعه على الاستمرار لأن ذلك قد يساعده على إزالة الجسم العالق.

وفي حال كان السعال غير فعال (صامت أو لا يستطيع الطفل التنفس بشكل صحيح)، اطلب المساعدة فورا، حسبما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

يقدم المسعفون النصائح التالية للتعامل مع حالات الاختناق بناءً على عمر الطفل:

للرضع

• ضع وجه الرضيع للأسفل على طول فخذك، وقم بضرب الظهر خمس مرات بين لوحي الكتف.

• اقلب الطفل، ووجهه للأعلى، وضع إصبعين في منتصف الصدر، ادفع خمس دفعات نحو الأعلى.

• إذا لم يتم إخراج العنصر العالق، اتصل بالإسعاف.

للأطفال

• شجع الطفل على الاستمرار في السعال.

• قم بخمس ضربات حادة على الظهر بين لوحي الكتف

• قف خلف الطفل وذراعيك حول وسطه، واضغط في المنطقة بين البطن والصدر.

• كرر الخطوات حتى وصول المساعدة.

• ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا فقد الطفل الوعي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ماكرون يعد زيلينسكي بمدرّعات فرنسية
عربي ودولي: رئيس كازاخستان يجري تعديلات وزارية
أخبار: الشورى يُدين اقتحام وزير صهيوني لباحات الأقصي
علوم وتقنية: فصيلة دم حاملوها معرضون للسكتة القلبية
مجتمع مدني: اختتام ورشة تنمية الموارد في صنعاء
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحام باحات الأقصى
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى
رياضة: ريال مدريد يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك
رياضة: يونايتد يتألق بثلاثية في بورنموث
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي أحمد الرهوي بوفاة والدته
أخبار: الأرصاد يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج
محافظات: استكمال ترميم مسجد العدني التاريخي بزبيد
علوم وتقنية: علامات على الجلد تنذر بمرض خطير في الكبد
أخبار: شهيد بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: لقيت معبد يهودي هدخل أصلي فيه
أخبار: 5 أنظمة غذائيّة صحيّة للحدّ من أمراض القلب!
علوم وتقنية: دراسة: الطرد من المنزل قد يؤدي للوفاة
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر
أخبار: 57 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: لقاء برئاسة الوهباني يناقش أداء وإنجازات النقل
أخبار: 980 مدنياً ضحايا العدوان في الجوف خلال 8 سنوات
عربي ودولي: إنخفاض في اعداد مصابي كورونا في الهند
علوم وتقنية: طرق الحصول على فيتامين د خلال الشتاء
أخبار: النعيمي يفتتح ورشة تطوير العمل المشترك لخدمة الصيادين
أخبار: اليمن تحذر من عواقب انتهاكات الكيان الصهيوني للأقصى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023