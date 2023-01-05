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المؤتمر نت - اختتم بمديرية الضحي محافظة الحديدة اليوم المخيم المجاني الـ51 لطب وجراحة العيون، الذي نفذته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة

261 عملية بمخيم العيون المجاني في الضحي بالحديدة

المؤتمرنت -
261 عملية بمخيم العيون المجاني في الضحي بالحديدة
اختتم بمديرية الضحي محافظة الحديدة اليوم المخيم المجاني الـ51 لطب وجراحة العيون، الذي نفذته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بالتنسيق مع وزارة الصحة وبتمويل هيئة الزكاة.

وفي الختام أشار وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف، حرص الهيئة على دعم مثل هذه الأعمال الانسانية ضمن مشاريعها الخيرية لتخفيف معاناة الحالات الأشد فقرا وتقديم الخدمات العلاجية للمعسرين.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب، أنه تم خلال المخيم إجراء 261 عملية جراحية، توزعت بين 220 مياه بيضاء، و39 إزالة الظفرة وعمليتي كيس دهني.

وذكر أن عدد المستفيدين من المخيم الذي استمر ستة أيام بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة ومستشفى مديرية الضحي ، 760 حالة من الأسر الفقيرة وأسر الشهداء في المعاينة، و276 حالة من خدمات المختبر و 261 من الصيدلية.

وأشار الدكتور العطاب، إلى أن المخيم هدف إلى تخفيف معاناة الفقراء والمعوزين وأسر الشهداء بالمديرية والمناطق المجاورة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جراء العدوان والحصار.








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