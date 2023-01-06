المؤتمرنت -

دراسة تحذر الرجال: المشروبات الغازية تسبب الصلع

قالت دراسة جديدة إن تناول المشروبات الغازية بشكل يومي، سيزيد من احتمالات الإصابة بالصلع لدى الرجال.



ووجد باحثون من جامعة "تسينغهوا" في بكين أن أولئك الذين تناولوا مشروبا غازيا واحدا في اليوم لديهم خطر أعلى بنسبة 57 بالمئة للإصابة بتساقط الشعر الذكوري مقارنة بأولئك الذين تجنبوها.



ويعتقد الخبراء أن أي مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف يمكن أن يساهم في هذه الحالة، باستثناء المشروبات الغازية المخصصة للحمية.



وتشير البيانات إلى أن نصف الرجال يفقدون شعرهم عادة عند بلوغ سن الخمسين، وأن 25 بالمئة من الرجال الصلع يرون العلامات المبكرة لتساقط الشعر قبل بلوغهم سن 21 عاما.



وضمن مساعي العلماء لوضع حد لعلاج تساقط الشعر، لكن التطورات الحديثة قد تكون هباءً إذا استمر الرجال في شرب المشروبات الغازية.



ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 63 بالمئة من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق يشربون مشروبا سكريا واحدا على الأقل يوميا.



بحثت هذه الدراسة الأخيرة، عن الروابط بين استهلاك المشروبات المحلاة وتساقط الشعر الذكوري، في استطلاع شمل 1028 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما في الصين.



أجاب المشاركون على أسئلة حول الصلع وعاداتهم الغذائية وما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل نفسية، وسُئلوا أيضًا عن عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة ومشروبات معينة.



كشف هذا عن ارتباط كبير بين تناول المشروبات السكرية بكثرة وتساقط الشعر عند الرجال.



وخلص الباحثون إلى أن تناول المشروبات السكرية من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بتساقط الشعر بنسبة 21 بالمئة، في حين أن تناول أربعة إلى سبعة من المشروبات المحلاة زاد من الخطر إلى 26 بالمئة.



بالإضافة إلى تساقط الشعر، وجد الباحثون علاقة بين تناول المشروبات المحلاة والصحة النفسية، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب والقلق.وكالات