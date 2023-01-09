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أخبار
المؤتمر نت - مشروبات شائعة تؤدي إلى الصلع

مشروبات شائعة تؤدي إلى الصلع

المؤتمرنت -
مشروبات شائعة تؤدي إلى الصلع
كشف الخبراء أن الرجال الذين يستهلكون مشروبات معينة قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر.

ووجد الخبراء أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعا بنسبة 30% لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة بانتظام والقهوة والشاي المحلاة.

ووجد فريق من جامعة تسينغهوا في بكين أن أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية معرضون لخطر أكبر.

وكشف البحث الذي نشرته مجلة Nutrients، أن هؤلاء الرجال كانوا يستهلكون ما بين لتر إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.

وقالوا إن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يشربوا هذه المشروبات قط.

وفي المتوسط، تناول الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر 12 مشروبا مُحلى أسبوعيا، مقارنة بسبعة مشروبات أسبوعيا للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط الشعر.

ودرس الباحثون عادات أكثر من 1000 رجل صيني تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما خلال فترة أربعة أشهر.

وخلال هذا الوقت كان عليهم الإبلاغ عن عاداتهم الغذائية بالإضافة إلى تاريخ صحتهم العقلية.

وأشار الباحثون إلى أنه لم تتم دراسة المشروبات فقط، حيث وجدوا أيضا أن الرجال الذين يتناولون المزيد من الوجبات السريعة ويأكلون كميات أقل من الخضار لديهم فرصة أكبر للإصابة بتساقط الشعر.

وذكروا أيضا أن أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل مثل القلق كانوا أيضا في خطر أكبر.

وذكر الخبراء سابقا أن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح الخصلات الفاتنة ومنع تساقط الشعر.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية، شارون وونغ، المقيمة في لندن، إن "خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيما في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن. ويشمل ذلك البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن، ولكن لا يوجد طعام خارق للشعر. ونظرا لأن الشعر ليس بنية أساسية للبقاء، فإن الجسم لا يعطي الأولوية لاستخدام العناصر الغذائية لنمو الشعر. ونقص التغذية والأنظمة الغذائية القاسية من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر".

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه من الطبيعي أن يتساقط الشعر، حيث أننا نفقد ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا دون أن نلاحظ ذلك.

وفي معظم الأوقات، لا داعي للقلق، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية مقلقة. ويجب مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من تساقط شعر مفاجئ، أو ظهور بقع صلعاء في فروة الرأس أو فقدان الشعر بشكل كبير.

ومن المهم أيضا الحصول على رعاية طبية إذا كنت تشعر بالحكة والحروق في الرأس أو إذا كنت قلقا بشأن تساقط شعرك.*المصدر: ذي صن








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