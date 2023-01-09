الإثنين, 09-يناير-2023 الساعة: 04:53 م - آخر تحديث: 04:23 م (23: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - لديه 3 زوجات و60 طفلاً.. خمسيني يبحث عن زوجة رابعة

لديه 3 زوجات و60 طفلاً.. رجل خمسيني يبحث عن زوجة رابعة لإنجاب المزيد

المؤتمرنت -
لديه 3 زوجات و60 طفلاً.. رجل خمسيني يبحث عن زوجة رابعة لإنجاب المزيد
أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 عاما، ولديه 3 زوجات، أبا للمرة الـ60.

وفي تغريدة على "تويتر"، رحب، سردار جان محمد خان خلجي، بابنه رقم 60 وأطلق عليه اسم حاج خوشال خان.

وسردار جان طبيب يعيش بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلا، يأمل في الزواج برابعة لإنجاب المزيد.

وذكر أن 5 من أبنائه فارقوا الحياة. وحاليا جميع أطفاله الآخرين بصحة جيدة. وقال جان: "لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع". ومضى يقول إنه يتطلع إلى إنجاب المزيد من الأطفال، مع تفضيل البنات أكثر من الأبناء.

وعلى الرغم من بحثه عن زوجة جديدة، إلا أن زوجاته الثلاث أخبرنه بأنهن سعداء بإنجاب المزيد من الأطفال.

وبالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.

وفيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية، أشار جان إلى أنه يحب السفر مع أسرته، لكن المسألة باتت مستحيلة، لأنه سيحتاج إلى عدة سيارات ليأخذ جميع أفراد عائلته في رحلة.

ويحلم جان أن يصطحب أطفاله إلى كل أنحاء البلاد، قائلا: "إذا أعطتني الحكومة حافلة، يمكنني بسهولة اصطحاب جميع أطفالي إلى كل باكستان".

وعندما سئل كيف يتذكر جميع أسماء أطفاله، قال مازحا: "لما لا؟".*المصدر: "desiblitz"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: 6 حالات قاتلة يمكن أن تسببها الإنفلونزا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع بهبوط الدولار
رياضة: سيتي يتأهل للدور الرابع بكأس إنجلترا
عربي ودولي: 262 اقتحاماً للأقصى نفذه 48 ألفا خلال 2022
رياضة: وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
محافظات: تفقد أعمال شق وتسوية شارع 36 بعصر
أخبار: رصد 89 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
محافظات: تدشين حملة توعية مرورية في إب
علوم وتقنية: عقار مضاد للجلطات "قد يكون أخطر مما ندرك"
عربي ودولي: سيناتور روسي يبين سبب الانقسام بألمانيا
رياضة: تكريم الفائزين بالبطولة الرابعة للرماية
مجتمع مدني: هذا ما يفعله السكر في قلبك وكبدك وأسنانك
أخبار: 3 جرحى بقصف سعودي جديد على صعدة
أخبار: منظمة تحذر من متحور “كورونا” الجديد
أخبار: الحديدة: مناقشة آلية دعم شراء منتج الألبان
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة نسبياً وضباب
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله القاضي
رياضة: وولفرهامبتون يفرض مباراة إعادة على ليفربول
رياضة: يوفنتوس يهزم أودينيزى بالدورى الإيطالى
أخبار: 2258 مدنياً ضحايا الاعتداءات السعودية على صعدة
عربي ودولي: كيفن مكارثي رئيساً للنواب الأميركي
رياضة: قطر تهزم الكويت في خليجي 25
فنون ومنوعات: أول ظهور لجورج وسوف بعد وفاة ابنه
رياضة: فياريال يحرم ريال مدريد صدارة الليغا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023