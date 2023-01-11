الأربعاء, 11-يناير-2023 الساعة: 09:01 م - آخر تحديث: 08:35 م (35: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - كشف خبراء في صحة القلب، عن 3 تغييرات يمكن أن تنقذ حياتك، إذا تم تطبيقها بفعالية على نمط الحياة المتبع، بما في ذلك إجراء فحص لنوع معين من الكوليسترول

نصائح صحية بسيطة "قد تنقذ حياتك"

المؤتمرنت -
نصائح صحية بسيطة "قد تنقذ حياتك"
كشف خبراء في صحة القلب، عن 3 تغييرات يمكن أن تنقذ حياتك، إذا تم تطبيقها بفعالية على نمط الحياة المتبع، بما في ذلك إجراء فحص لنوع معين من الكوليسترول.

وقال خبراء من معهد فيكتور تشانغ لأبحاث القلب في أستراليا، إن الأبحاث أوضحت أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 في المائة، لافتين إلى سهولة تطبيق الكثير منها.

الحصول على قسط جيد من النوم

• بحث جديد أشار إلى أن البالغين يحتاجون إلى ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة للحفاظ على صحة قلوبهم.
• جمعية القلب الأميركية أضافت للتو "النوم الصحي" كأداة أساسية للحفاظ على صحة القلب، إلى جانب الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.
• وقال البروفيسور جيسون كوفاسيتش، من معهد فيكتور تشانغ: "الدليل واضح جد.. عادات النوم السيئة مرتبطة بأمراض القلب".
• قلة النوم (أقل من 7 ساعات)، أو الكثير من النوم (أكثر من 9 ساعات للبالغين الأصحاء)، يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

استبدال الملح

• أوصى خبراء باستبدال الملح العادي بالملح الغني بالبوتاسيوم، لما له من تأثير كبير في خفض ضغط الدم.
• دراسة أجراها معهد جورج للصحة العالمية، أظهرت انخفاضا كبيرا في معدلات السكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة، لدى الأشخاص الذين استبدلوا ملح الطعام العادي بـ "بديل الملح" منخفض الصوديوم والبوتاسيوم.
• "في حين أن معظم الملح الذي نتناوله موجود بالفعل في الأطعمة التي نشتريها، فإن أي تغيير يمكننا إجراؤه في المنزل لطهي طعامنا اليومي، قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي"، وفق كوفاسيتش.
• طبيب القلب اعتبر أن هذا هو "أحد أسهل التغييرات التي يجب إجراؤها، لأنه لا يوجد اختلاف واضح في الطعم بين الأملاح".

ملاحظة: من المهم التحدث إلى طبيبك قبل تبديل الأملاح، لأن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم يمكن أن يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، أو أولئك الذين يتناولون أدوية معينة لارتفاع ضغط الدم.

الكوليسترول "الضار"

• لطالما حذر الخبراء من نوع سيء من الكوليسترول يسمى "بروتين دهني منخفض الكثافة" ( LDL)، لكن يوجد نوع آخر يجب أن يكون الناس على دراية به وأن يقوموا بفحصه، يدعى "البروتين الدهني" (Lipoprotein).
• البروتينات الشحمية أو البروتينات الدهنية ‏ هي بنيات كيماوية حيوية ذات شكل كروي، تنتج عن اندماج الدهون والبروتينات. تقوم البروتينات الدهنية بدور رئيسي في نقل الدهون ثلاثية الغليسريد والكولسترول في بلازما الدم.
• البروتين الدهني يرتبط بشكل أكبر بالوراثة بدلا من خيارات نمط الحياة، وهو معروف الآن بأنه سبب لتصلب الشرايين ومصدر رئيسي لأمراض القلب.
• يمكن أن يظهر فحص الدم مستويات عالية من الكوليسترول، لذا من المهم أن يقوم به أي شخص لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب، أو أي شخص أصيب بأمراض القلب أو السكتة الدماغية في سن مبكرة.

ملاحظة: هذا ليس اختبارا يجب على الجميع إجراؤه، لكن يجب إجراؤه إذا كنت تشك في أن مرض القلب يسري في عائلتك، أو إذا كنت ذكرا أقل من 55 عاما أو امرأة أقل من 60 عاما، وتعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: يونايتد ونيوكاسل إلى نصف نهائي كأس الرابطة
رياضة: إنتر ميلان ينجو من فخ بارما
اقتصاد: الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر
عربي ودولي: تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة
أخبار: طقس اليمن.. أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب
علوم وتقنية: مخاطر المضادات الحيوية على الأمعاء
عربي ودولي: رواندا تنتخب رئيساً جديداً لمجلس الشيوخ
أخبار: لغم يودي بحياة طفلين ويُصيب ثالث شرق صنعاء
علوم وتقنية: ابتعد عن هذه الأطعمة خلال الشتاء
علوم وتقنية: تحذير لمن يفرطون في شرب القهوة
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 شهور
محافظات: صنعاء.. إتلاف كمية من الأسماك في البليلي
أخبار: 113 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
فنون ومنوعات: إيرادات قياسية لفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل
أخبار: وفد عُماني يصل العاصمة صنعاء لبحث آخر التطورات
اقتصاد: تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا
أخبار: وصول 73 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن في 2022
ثقافة: تراث عريق وراء أزياء ورقص (المهريات)
أخبار: صنعاء: مناقشة مستوى انجاز البرامج الصحية التطويرية
علوم وتقنية: توقف “غوغل كروم” عن العمل
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
أخبار: أجواء باردة في 12 محافظة وتحذير من الضباب
رياضة: غاريث بيل مهاجم ويلز يعتزل كرة القدم
عربي ودولي: الصومال.. مقتل 61 مسلحاً من "الشباب"
رياضة: إنطلاق البطولة المفتوحة للقوس والسهم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023