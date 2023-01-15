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المؤتمر نت - باحثون: النوم غير الكافي يهدد بالسمنة

باحثون: النوم غير الكافي يهدد بالسمنة بسبب “هرمون الجوع”

المؤتمرنت - متابعات -
باحثون: النوم غير الكافي يهدد بالسمنة بسبب “هرمون الجوع”
أكد باحثون أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم مرتبط بمخاطر الإصابة بزيادة الوزن والسمنة، ‏خاصة لدى الأطفال.‏

ويوضح الطبيب خوسيه إم أوردوفاس، وهو كبير العلماء ورئيس قسم فريق التغذية وعلم الجينوم في مركز جين ماير لأبحاث التغذية البشرية للشيخوخة، التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، أن الأبحاث العلمية أثبتت أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم، لديهم مستويات أعلى من هرمون "الجريلين"، ومستويات أقل من هرمون "اللبتين"، وفقا لموقع "Neurosciencenews".

و"الجريلين" شهير باسم "هرمون الجوع"، بينما "اللبتين" نقيضه والذي يرسل إشارة للإنسان من أجل إعلامه أن لديه ما يكفي، وأن في إمكانه التوقف عن تناول الطعام.

وتعليقا على هذا، يقول أوردفاس: "وهذا ما يفسر أن قلة النوم المريح قد يجعلك تشعر بالجوع أثناء النهار".

كما يحذر خوسيه إم أوردوفاس من أن "العمل بنظام النوبات الليلية يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية والسمنة"، موضحا أن "تعطيل دورة النوم الطبيعية تتسبب في إجهاد جسدي وعقلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض جودة النظام الغذائي، فضلا عن أن خيارات الطعام تكون محدودة، وغالبا ما تكون الأطعمة الصحية أقل توفرا في منتصف الليل".

نصائح للحصول على نوم مريح ومتواصل
المنبهات والكحوليات: ينصح الباحثون بتجنب شرب الكافيين في النصف الثاني من اليوم، كما أن الكحوليات من الممكن أن تجعلك تشعر بالنعاس، ولكنها تؤدي في النهاية إلى نوم مضطرب رديء الجودة.

الأكل قبل النوم: لا تتناول الطعام في وقت قريب جدا من موعد النوم، لأن هذا من الممكن أن يسبب حرقة في المعدة، أو الشعور بالامتلاء، مما قد يجعل من الصعب عليك النوم أو الاستمرار في النوم.

لا للتلفزيون والهاتف: تجنب الأنشطة التي قد تزعج النوم (مثل التمارين وألعاب الكمبيوتر وبرامج التلفزيون المحفزة والشاشات الأخرى) في وقت قريب جدا من وقت النوم.

الحركة: يمكن أن يساعدك الانخراط في النشاط البدني أثناء النهار على النوم بشكل أفضل في الليل.








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