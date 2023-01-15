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أخبار
المؤتمر نت - المشروبات الغازية والطاقة تسبب سرطان الامعاء

دراسة: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة سبب رئيسي لسرطان الامعاء

المؤتمرنت -
دراسة: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة سبب رئيسي لسرطان الامعاء
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول المشروب الشائعة، مثل الغازية أو مشروبات الطاقة، أو المضاف إليها نكهات فاكهة، "تضاعف'' خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين الذين يتناولون أكثر من اثنين منها يوميا.

ووفقا للدراسة التي نشرتها جريدة "ذا صن"، يبدأ سرطان الأمعاء، الذي يودي بحياة 16000 بريطاني سنويًا ، في الأمعاء الغليظة ويتطور في الغالب من أورام ما قبل السرطانية ، تسمى الزوائد اللحمية.

ووجدت الدراسة أن تناول البالغين، وخاصة النساء، مرتين أو أكثر لإرواء عطشهم كل يوم "يضاعف" خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين، مؤكدة أن المشروبات الغازية والمشروبات بنكهة الفاكهة ومشروبات الرياضة والطاقة كلها تشكل تهديدًا كبيرًا.

في المقابل أكدت عدة دراسات على أن هناك طرقا كثيرة لتقليل احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء، ففي نوفمبر 2022 ، كشف الخبراء أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار الخمس للرجال.

ووجد العلماء في جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية أن احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كان أقل بنسبة 22% لدى الرجال الذين تناولوا الكثير من الفاكهة والخضار، مقارنة بمن يأكلون أقل.

وتقدر مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن 54% من حالات سرطان الأمعاء - 23000 حالة في السنة - يمكن الوقاية منها من خلال أنماط الحياة الصحية.

ووجدت ورقة أخرى، نُشرت في عام 2020، أن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم ومنتجات الألبان يمكن أن تساعد جميعها في درء ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا.*وكالات








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