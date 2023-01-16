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أخبار
المؤتمر نت - توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ14 في تاريخه، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على غريمه التقليدي ريال مدريد

برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني

المؤتمرنت -
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني
توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ14 في تاريخه، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وأحرز ثلاثية برشلونة، غافي، وروبرت ليفاندوفسكي، وبيدري في الدقائق 33 و45 و69 تواليا، بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وهذه هي المرة الـ14 التي يتوج فيها برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني ليعزز بذلك رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز بهذا الكأس.

في المقابل، فشل ريال مدريد في الحفاظ بلقبه والتتويج بالكأس للمرة الـ13 في تاريخه.








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