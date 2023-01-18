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المؤتمر نت - أعلنت الدكتورة سفيتلانا توربوفسكايا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة والأمراض الجلدية، أن سبب ظهور الشعر الرمادي في سن مبكرة قد يكون

ما أسباب الشيب المبكر وكيف يمكن تجنبه؟

المؤتمرنت -
ما أسباب الشيب المبكر وكيف يمكن تجنبه؟
أعلنت الدكتورة سفيتلانا توربوفسكايا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة والأمراض الجلدية، أن سبب ظهور الشعر الرمادي في سن مبكرة قد يكون وراثياً أو من أمراض المناعة الذاتية.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن صبغة الميلانين تعطي لونا للشعر. أي أن الشعر الرمادي يفتقر إلى الميلانين، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول: "وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Communications، يرتبط ظهور الشيب مبكرا بالحمض النووي. وقد حدد العلماء في هذه الدراسة، الجين الأول المرتبط بالشيب وهو IRF4، الذي يلعب دورا مهما في إنتاج الميلانين".

وتضيف، تعاني أجيال بعض العوائل من الشيب المبكر. وهذا ليس مرضا، بل يشير إلى أنهم وراثيا لا يمكنهم إنتاج صبغة الميلانين بالكمية المطلوبة. وقد أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد، أن الجهاز العصبي الودي، المرتبط بالاستجابة للتهديدات الخارجية، مسؤول عن بصيلات الشعر غير المصبوغة. هذا يساهم في ظهور الشيب.

وتقول: "لتجنب ظهور الشيب مبكرا، يجب التقليل من مستوى الإجهاد. كما أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر في ظهور الشيب. لأن نقص فيتامين В12 والحديد والزنك وفيتامين D3 يؤدي إلى نقص صبغة الميلانين في الشعر. لذلك ينصح الخبراء بإضافة الجوز واللحوم الخالية من الدهون والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة إلى النظام الغذائي".

ووفقا لها، تربط بعض الدراسات ظهور الشيب المبكر بأمراض المناعة الذاتية. وفي بعض الحالات يظهر الشعر الرمادي نتيجة الإصابة بالبهاق وأمراض الغدة الدرقية ومتلازمة ويرنر وفقر الدم الخبيث.

وتنصح الأخصائية لتجنب ظهور الشيب مبكرا بالإقلاع عن التدخين وتحسين النظام الغذائي، حيث يجب تناول الفواكه والخضار يوميا وكذلك المنتجات الخالية من الدهون والغنية بالبروتينات، لأنها تزود الجسم بالفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة بصيلات الشعر وخاصة فيتامين В12 وفيتامين С التي تساعد الجسم على إنتاج صبغة الميلانين. كما يجب تناول مكملات الحديد وحمض الفوليك للحفاظ على لون الشعر الطبيعي.








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