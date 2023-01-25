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المؤتمر نت - منظمة: 80% من طلاب اليمن بحاجة إلى مساعدات

منظمة: 80% من الطلاب في اليمن بحاجة إلى مساعدات تعليمية

المؤتمرنت -
منظمة: 80% من الطلاب في اليمن بحاجة إلى مساعدات تعليمية
قالت منظمة "إنقاذ الطفولة"، إن 80% من الطلاب في اليمن بحاجة إلى مساعدات تعليمية، كاشفةً عن تسرّب أكثر من 2.7 مليون طفل يمني من التعليم.

وأوضحت المنظمة الدولية، في “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف الـ24 من يناير من كل عام، أنّه “في الوقت الحالي، يحتاج 8.6 مليون طفل (80% من جميع الأطفال في سن المدرسة) إلى المساعدة التعليمية”.

وأضافت: “مع تضرّر أو تدمير أكثر من 2783 مدرسة وعدم دفع رواتب المعلمين لما يقرب من 8 أعوام، أصبح الحصول على التعليم أكثر صعوبة”.

وتابعت: “التعليم هو شريان الحياة للأطفال أثناء حالات الطوارئ، إنّه يوفر الاستقرار والأمان والأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، في اليمن يتسرّب الطلاب من المدرسة بمعدّل ينذر بالخطر”.

وذكرت أنّ “أكثر من 2.7 مليون طفل خارج المدرسة، أكثر من نصفهم من النازحين بدون تعليم”، محذرةً من أنّ “هؤلاء الأطفال معرّضون لخطر الإساءة والإهمال والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتجنيد والعنف الجنسي والاتجار وزواج الأطفال”.

وأشارت منظمة “إنقاذ الطفولة” إلى أنّ “الفتيات أكثر عرضة للتسرب من المدرسة ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، نتيجة الافتقار إلى المعلمات ومحدودية الوصول لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة التي تراعي الفوارق بين الجنسين والتي يمكن الوصول إليها”.

وتقدّر الأمم المتحدة أنّ أكثر من 2900 مدرسة تعرّضت للتدمير أو أصيبت بأضرار جزئية أو استخدمت لأغراض غير تعليمية، منذ اندلاع الصراع في اليمن.









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