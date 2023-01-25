الأربعاء, 25-يناير-2023 الساعة: 09:51 م - آخر تحديث: 09:18 م (18: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى- القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي

المشاط يشيد بنجاح القوات المسلحة في إفشال مخططات العدوان

المؤتمرنت -
المشاط يشيد بنجاح القوات المسلحة في إفشال مخططات العدوان
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى- القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.

جرى خلال اللقاء، مناقشة الجوانب المتصلة بالإعداد والتدريب في القوات المسلحة والأمن.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، أهمية الإعداد والتدريب للقوات المسلحة والأمن.. مشيراً إلى الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن في أي وقت.

وأشاد بما حققته القوات المسلحة والأمن من إنجازات في كسر مخططات العدوان على مدى الثمان السنوات الماضية.. مشيراً إلى أنها قدمت النموذج الأرقى في التضحية والفداء، دفاعاً عن اليمن وسيادته واستقلاله، والتي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

ولفت فخامة الرئيس إلى ما تحلى به الجيش اليمني من إيمان قوي وارتباط بالله، ووطنية عالية مكنته من التصدي لأكبر عدوان يتعرض له اليمن على مر التاريخ.. مشيداً بتطوير قدرات الأفراد، وتطور السلاح المصنوع محلياً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: جريمة قتل بعد اغتصاب جماعي تهز أمريكا
اقتصاد: المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع
عربي ودولي: العدو الصهيوني يهدم عدة منازل فلسطينية
أخبار: إتلاف أدوية منتهية الصلاحية في محافظة صنعاء
أخبار: الأرصاد يتوقع انخفاضاً بدرجات الحرارة الصغرى
أخبار: إصابة ثلاثة أشقاء بانفجار لغم في الحديدة
فنون ومنوعات: سمية الألفي تكشف تفاصيل حالتها الصحية
اقتصاد: الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولار
عربي ودولي: برلين تفتح الطريق لتسليم أوكرانيا دبابات
أخبار: حقوق الإنسان تدين جرائم العدوان بالحديدة وصعدة
أخبار: جرحى مدنيون بنيران سعودية في صعدة
فنون ومنوعات: (إثنين للايجار).. جديد السينما المصرية
أخبار: 240 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: النوم وتساقط الشعر.. ما العلاقة بينهما؟
رياضة: منتخب شبوة يبلغ المربع الذهبي
أخبار: الدرّة يؤكد أهمية إعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة
أخبار: مؤتمر سقطرى ينفي ماصدر عن مايسمى بالمجلس العام المتآمر مع العدوان
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الكميم
رياضة: غداً.. انطلاق بطولة المحافظات للتايكواندو
عربي ودولي: مدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من الأسلحة
أخبار: جريح بقصف سعودي متجدد على شدا صعدة
اقتصاد: انخفاض أسعار الغاز في أوروبا
أخبار: 6 ملايين طالب يمني يعانون من انهيار التعليم
أخبار: استشهاد 3 أطفال بغارة عدوانية على الحديدة
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة وتشكّل الضباب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023