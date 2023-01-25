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المؤتمر نت - انتزع منتخب إب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة منتخبات المحافظات الأولى لكرة القدم، بعد فوزه المثير على منتخب صنعاء 2 - 1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب وحدة صنعاء

إب تزيح صنعاء وتتأهل إلى المربع الذهبي

المؤتمرنت -
إب تزيح صنعاء وتتأهل إلى المربع الذهبي
انتزع منتخب إب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة منتخبات المحافظات الأولى لكرة القدم، بعد فوزه المثير على منتخب صنعاء 2 - 1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب وحدة صنعاء في إطار ربع نهائي البطولة.

تقدم منتخب صنعاء الذي يقوده المدرب حميد البعداني، بالهدف الأول عبر مفيد جمال من ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن يعدّل منتخب إب الذي يقوده وليد النزيلي، النتيجة بواسطة أيمن الرعوي الذي استثمر تمريرة عكسية، سددّها في العارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني تبادل المنتخبان الأداء والنتيجة وهجمة هنا وهناك مع ضياع الفرص المحققة للتسجيل، لكن الرعونة كانت العنوان الأبرز، قبل أن يستغل مهاجم منتخب إب أيمن الرعوي التمركز الدفاعي الخاطئ لصنعاء، ويكسر مصيدة التسلل لينفرد بالحارس ويرواغه ويضع الكرة في الشباك، لتهتز المدرجات ابتهاجاً بهدف التقدم والمرور لنصف النهائي.

وعقب المباراة سلّم رئيسا اللجنة الإعلامية للبطولة سمير حميد واللجنة الفنية محمد أبو عسكر، مهاجم منتخب إب أيمن الرعوي جائزة أفضل لاعب في المباراة، نظير مستواه ومساهمته لتحقيق منتخبه الفوز بإحرازه هدفي اللقاء.

وتستمر منافسات البطولة التي تحظى بمتابعة جماهيرية، يوم غدٍ الخميس بإقامة مباراة تجمع منتخب ذمار مع منتخب الضالع.








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