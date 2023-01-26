المؤتمرنت -

منتخب ذمار يقصي الضالع ويبلغ المربع الذهبي

تمكن منتخب ذمار من اقتناص بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لبطولة منتخبات المحافظات الأولى لكرة القدم، بعد إقصائه لمنتخب الضالع بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء، في إطار ربع نهائي البطولة.



أنهى منتخب ذمار الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، تم تسجيلهما عن طريق مختار خليل الذي استقبل تمريرة ذكية من زميله جمال العفارة الذي تكفل بإضافة الهدف الثاني مستغلاً عكسية وصلته من محمد العستوت، ليسكنها الشباك الضالعية.



وفي الشوط الثاني الذي شهد إضاعة ركلة جزاء عبر قائد منتخب ذمار عبد المعين الجرشي، عزّز المهاجم البديل محمد بولص النتيجة بإحرازه الهدف الثالث، إثر تمريرة زميله جمال العفارة، قبل أن يطرد حكم اللقاء محمد الحرازي محمد العستوت، لمشاركته الفرحة مع زملائه وهو في دكة البدلاء.



واستمرت دقائق المباراة سجال بين الفريقين، وحاول منتخب الضالع الذي أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، تقليص النتيجة، في المقابل اكتفى منتخب ذمار بالثلاثية التي مكنته من خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي.



عقب المباراة منح رئيس اللجنة الفنية محمد أبو عسكر ولاعب المنتخب الوطني سابقاً عبده علي الإدريسي، لاعب منتخب ذمار جمال العفارة جائزة أفضل لاعب في اللقاء، لمساهمته في صناعة فوز منتخبه.



ويختتم دور ربع نهائي البطولة الجماهيرية، يوم غدٍ الجمعة بلقاء ناري يجمع منتخب أمانة العاصمة مع ضيفه أبين.