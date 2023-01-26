المؤتمرنت -

صنعاء تجدد التأكيد على 3 مطالب للسلام

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وزير الخارجية المهندس هشام شرف.



جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات السياسية على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية خاصة المتعلقة بجهود إحلال السلام، وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز والفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة.



وتطرق اللقاء إلى سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ خططها للعام الجاري خاصة ما يتصل بنشاطها الدبلوماسي وتواصلها مع العالم.



وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، أن صنعاء أثبتت طوال الثمان السنوات من العدوان الأمريكي السعودي جديتها وتوجهها نحو السلام.



وشدد على أن تنفيذ مطالب الشعب اليمني المتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من الثروات النفطية والغازية، وفتح موانئ الحديدة، ومطار صنعاء الدولي، هو المدخل الأساس للسلام.