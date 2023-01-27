المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر: أجواء باردة ورياح شديدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، ورياحاً شديدة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، وغرب الجوف مع احتمال حدوث صقيع على أجزاء منها.



وقال المركز إنه يتوقع أجواء باردة إلى باردة نسبياً في أجزاء من مرتفعات محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت وغرب مأرب.



ومن المحتمل تكُّون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 34 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، جاءت على النحو الآتي عمران : 2.2، ذمار : 3.4، صنعاء : 5.2، إب : 6.8، السدة: 6.8، المحويت : 10.



وحذر المركز، المواطنين في المحافظات الباردة أو المسافرين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح.



وحث المزارعين ورعاة الماشية والنحل على حماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من آثار التبريد الشديد .



ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تكون الضباب أو الشابورة المائية أو السحب المنخفضة.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.