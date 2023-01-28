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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الإدارة العامة للمرور وفاة وإصابة 977 شخصاً جراء الحوادث المرورية في أمانة العاصمة والمحافظات خلال شهر

حوادث المرور تقتل وتصيب 977 شخصاً في شهر

المؤتمرنت -
حوادث المرور تقتل وتصيب 977 شخصاً في شهر
أعلنت الإدارة العامة للمرور وفاة وإصابة 977 شخصاً جراء الحوادث المرورية في أمانة العاصمة والمحافظات خلال شهر جمادى الآخرة 1444هـ.

وأفادت إحصائية صادرة عن المرور اليوم، بوفاة 106 أشخاص وإصابة 871 آخرين، بينهم 312 إصابتهم بليغة، جراء 656 حادثاً توزع بين صدام ودهس وانقلاب وسقوط.

وذكر التقرير أن الخسائر المادية لتلك الحوادث قدرت بأكثر من 250 مليوناً و756 ألف ريال.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تشمل الحوادث التي سجلتها شرطة المرور وتعاملت معها خلاف الحوادث التي لم تبلغ بها وتسجلها والتي يتم حلها والتعامل معها من قبل السائقين والمواطنين ما يزيد احتمالية ارتفاع العدد، وهو ثمن فادح لا ينبغي دفعه مقابل التنقل.

وأرجع التقرير أسباب الحوادث إلى ضعف الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز الخاطئ وقيادة صغار السن وعكس الخط وعدم مفاقدة السيارة ومخالفات أخرى.

ونوه إلى أن الحوادث المرورية تمثل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية إضافة إلى ما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية ويمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيليها.

وأوضح التقرير أن شرطة المرور تبذل جهوداً مكثفة وتعمل على وضع الحلول والمعالجات وزيادة الاهتمام والوعي للحد من هذه الحوادث.. مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية لمعالجة أسباب الحوادث والتخفيف من آثارها السلبية.

ودعت شرطة المرور جميع المواطنين إلى التقيد التام والالتزام بالقوانين والآداب والتعليمات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وجعل الطُرق أكثر أمناً لمستخدميها.








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