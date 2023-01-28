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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل يحيى محمد علي الشامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 94 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن

رئيس المرتمر يعزي بوفاة القيادي الاشتراكي الشامي

المؤتمرنت -
رئيس المرتمر يعزي بوفاة القيادي الاشتراكي الشامي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل يحيى محمد علي الشامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 94 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أسرة الفقيد وآل الشامي كافة، بمناقب الراحل الذي يعد أحد مناضلي ثورة 26 سبتمبر ومن المشاركين في الدفاع عن الثورة والانتصار لقيمها الوطنية والإنسانية، كما كان أحد قيادات الحزب الاشتراكي اليمني وتميز بعطائه التاريخي ورقى بأفقه الوطني.

وأشار أبوراس إلى أن الفقيد الشامي كان نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والحرص على المصلحة العامة، حيث عُرف بمواقفه المناهضة للعدوان، وإسهاماته في المجال الخيري وإصلاح ذات البين.. مؤكداً أن اليمن خسر برحيله وأحداً من خيرة أبنائه المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وآل الشامي وإلى قيادة ومنتسبي الحزب الاشتراكي اليمني.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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