السبت, 28-يناير-2023 الساعة: 09:50 م - آخر تحديث: 09:34 م (34: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - كشف خبراء أن هناك احتمال أن يكون شخص ما مصاب بهشاشة العظام، الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل، إذا كان يعاني من التيبس "خاصة في الصباح"

علامة تظهر بوضوح في الصباح تشير إلى هشاشة العظام

المؤتمرنت -
علامة تظهر بوضوح في الصباح تشير إلى هشاشة العظام
كشف خبراء أن هناك احتمال أن يكون شخص ما مصاب بهشاشة العظام، الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل، إذا كان يعاني من التيبس "خاصة في الصباح".

وأوضحت منظمة Creaky Joints الخيرية: "يمكن أن تسبب هشاشة العظام ألماً وتيبساً (خاصة في الصباح) وتورماً في مفاصل اليدين".

وأفاد الدكتور كيفين واين: "أعراض هشاشة العظام عادة ما تكون أسوأ في يد المريض".

ومع ذلك، فإن الصلابة التي تشعر بها في اليد يمكن أن تكون عابرة، حيث يمكن أن يرتخي الإحساس في غضون خمس إلى خمس عشرة دقيقة فقط.

ويلاحظ الخبراء في Creaky Joints أن ألم اليد يمكن أن يكون أيضا مؤشرا على تقلص الدوبويتران، وهي حالة "تصبح فيها أنسجة راحة اليد والأصابع سميكة ومشدودة، ما يؤدي إلى تجعد الأصابع إلى الداخل".

والأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكثير من الكحول أو يعانون من نوبات مرضية أو مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وإذا كان ألم اليد ناتجا عن هشاشة العظام، فبمرور الوقت، يمكن أن تتطور عظام إضافية في المفاصل، تُعرف بـ"النتوءات العظمية" (غالبا ما تتكون نتوءات العظام (النابتة العظمية) في أماكن التقاء العظام - أي في المفاصل. ومن الممكن كذلك أن تَتكون على عظام عمودك الفقري).

ويوصى بزيارة الطبيب إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب المفاصل. وبالنسبة لإدارة الألم، يوصي الدكتور واين "باستخدام مزيج من الحرارة والثلج".

وأوضح: "العلاج الحراري مفيد في الصباح لتخفيف ألم المفصل، في حين أن العلاج بالثلج يكون أفضل في وقت لاحق بعد يوم من النشاط"، وفقاً لروسيا اليوم.

كما يوصي الدكتور واين المرضى الذين يعانون من التهاب مفاصل اليدين بالعمل مع معالجين لليد.

وتوصي منظمة Creaky Joints بتمارين اليد للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام في أيديهم.

وأحد التمارين التي يمكن القيام بها للمساعدة في الحفاظ على حركة المفاصل هو "صنع قبضة".

وتوضح المنظمة الخيرية: "ابدأ بأصابعك مستقيمة ثم اثني يدك ببطء لتشكل قبضة. تأكد من أن إبهامك على الجانب الخارجي من يدك. لا تضغط بشدة، ثم افردها مرة أخرى".

ومن التمارين الأخرى التي يجب تجربتها "رفع الأصابع"، والتي تتطلب وضع راحة يدك "بشكل مسطح على منضدة. وبمجرد أن تصل إلى هذا الوضع، باعد أصابعك برفق و"ارفع كل واحد من على الطاولة ببطء، ثم إعده لأسفل قبل رفع الإصبع التالي".

حتى أن صنع شكل "C" باليدين، كما لو كنت ستلتقط كرة صغيرة، يمكن أن يكون مفيدا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: مادة جديدة تحمي من البعوض 8 ساعات
عربي ودولي: مفتي عُمان يشيد بالمقاومة الفلسطينية
رياضة: برشلونة يعزز صدارته بالفوز على جيرونا
رياضة: سيتي يهزم أرسنال ويتأهل لدور الـ16
رياضة: ليستر وليدز إلى الدور الخامس بكأس إنجلترا
فنون ومنوعات: القبض على فتاة تبث محتوى فاضح
فنون ومنوعات: ظهور جزيرة لم يسبق رؤيتها من قبل!
محافظات: حجة: استلام معدات للحفر وتكسير الأحجار
عربي ودولي: إصابة مستوطنان صهيونيان جنوب الاقصى
علوم وتقنية: دراسة: مجففات الأظافر قد تسبب السرطان
رياضة: الفيفا يوقف 4 لاعبين من منتخب الأوروجواي
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: روسيا تطرد سفيرة لاتفيا
أخبار: بعد حرق القرآن مجدداً بالدنمارك.. صنعاء تُحذّر
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالملك هازع
رياضة: منتخب الأمانة إلى نصف نهائي المحافظات
ثقافة: شخصيات من عبق ذاكرة الحديدة للزميل وليد غالب
أخبار: رصد 138 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: الخارجية تحذر من عواقب الانتهاكات الصهيونية
فنون ومنوعات: جورج وسوف يهدي نجله الراحل أُغنية الوداع
فنون ومنوعات: محاولة انتحار طبيبة بالمستشفى
علوم وتقنية: ما هي أولى علامات إعتام عدسة العين؟
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
علوم وتقنية: ما تأثير تناول العنب على صحتك؟
عربي ودولي: ضربة روسية للمجمع الصناعي الأوكراني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023