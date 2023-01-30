الإثنين, 30-يناير-2023 الساعة: 03:13 م - آخر تحديث: 02:59 م (59: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح شديدة السرعة خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء باردة وتحذير من اضطراب البحر

المؤتمرنت -
أجواء باردة وتحذير من اضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح شديدة السرعة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات الضالع، البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة وغرب محافظتي مأرب والجوف وأجزاء من هضبة حضرموت.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، أبين وشبوة أثناء الليل والصباح الباكر.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.8 في عمران، 4.5 في ذمار، 5.6 في صنعاء، 8 في سيئون، 8.8 في السدة.

ونبه المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: نصائح للتخلّص من السعال المزعج
عربي ودولي: الدفاع الروسية: مقتل 350 جندياً أوكرانيا
مجتمع مدني: صنعاء.. استئناف عمليات زراعة القرنية
رياضة: منتخب ذمار يهزم شبوة ويبلغ النهائي
علوم وتقنية: احذر.. تناول الملح بكثرة يهدد ذاكرتك
اقتصاد: عُمان.. 32 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي
رياضة: ساسولو يُهين ميلان بخماسية
رياضة: ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي
رياضة: مونزا يصعق يوفنتوس بالدوري الإيطالي
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا الطقس بأفغانستان إلى 170 قتيلا
محافظات: مناقشة تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان بذمار
أخبار: الشوافي يكشف موعد إقتران القمر مع الثريا
أخبار: الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة
فنون ومنوعات: عودة أحمد أدم لبرنامج (آدم شو)
رياضة: إنتر يقفز للثاني مؤقتاً بنقاط كريمونيزي
علوم وتقنية: مادة جديدة تحمي من البعوض 8 ساعات
عربي ودولي: مفتي عُمان يشيد بالمقاومة الفلسطينية
مجتمع مدني: عارض صباحي يشير إلى هشاشة العظام
أخبار: 132 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: برشلونة يعزز صدارته بالفوز على جيرونا
رياضة: سيتي يهزم أرسنال ويتأهل لدور الـ16
رياضة: ليستر وليدز إلى الدور الخامس بكأس إنجلترا
فنون ومنوعات: القبض على فتاة تبث محتوى فاضح
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الاشتراكي الشامي
أخبار: النواب يدعو لاتخاذ مواقف تجاه الجرائم المسيئة للمقدسات الإسلامية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023