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نيزك من المريخ يكشف عن “تنوع عضوي ضخم”

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة "تقدم العلم" Science Advances ، قام فريق دولي من العلماء بقيادة الجامعة التقنية في ميونيخ بفحص نيزك المريخ Tissint ، الذي سقط بالقرب من قرية تيسينت ، المغرب ، في 18 يوليو 2011 ، مع وجود قطع من النيزك حتى الآن. على بعد حوالي 50 كيلومترًا (30 ميلاً) من القرية.



وما يجعل Tissint مثيرًا للفضول هو وجود "تنوع عضوي ضخم" ، كما هو مذكور في الدراسة ، والذي يمكن أن يساعد العلماء على فهم أفضل لما إذا كانت الحياة موجودة على المريخ ، وحتى التاريخ الجيولوجي للأرض أيضًا.



وقال الدكتور فيليب شميت كوبلين ، مدير وحدة أبحاث الكيمياء الحيوية التحليلية في الجامعة التقنية في ميونيخ ، والمؤلف الرئيسي للدراسة ، في بيان : "يشترك المريخ والأرض في العديد من جوانب تطورهما ..وبينما نشأت الحياة وازدهرت على كوكبنا ، فإن مسألة ما إذا كانت موجودة على كوكب المريخ هي موضوع بحث ساخن للغاية يتطلب معرفة أعمق بمياه كوكبنا المجاور والجزيئات العضوية والأسطح التفاعلية."



والجزيئات العضوية عبارة عن جزيئات تتكون من ذرات كربون مرتبطة بذرات الهيدروجين ، ولكنها قد تحتوي أيضًا على الأكسجين والنيتروجين وعناصر أخرى. تشمل الفئات الأربع الأساسية للجزيئات العضوية الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية والدهون.



وكما رأينا على الأرض ، الجزيئات العضوية مماثلة للحياة ، لكن الدراسة تشير إلى أن الكيمياء العضوية اللاأحيائية ، والعمليات غير البيولوجية ، قد لوحظت "في النيازك المريخية الأخرى".



وقال الدكتور أندرو ستيل ، وهو عالم في جامعة كارنيجي للعلوم وعضو في مجموعة علوم حملة عودة عينة المريخ لمركبة المثابرة التابعة لناسا والمؤلف المشارك في الدراسة ، في بيان "إن فهم العمليات وتسلسل الأحداث التي شكلت هذه المكافأة العضوية الغنية سيكشف عن تفاصيل جديدة حول قابلية المريخ للسكن وربما حول التفاعلات التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين الحياة" ، .



وأجرى الدكتور ستيل أيضًا بحثًا مكثفًا يتعلق بالمواد العضوية الموجودة في النيازك المريخية ، بما في ذلك Tissint.



وبالنسبة للدراسة ، قام الباحثون بفحص كامل التركيب العضوي لـ Tissint ، وحددوا "كيمياء متنوعة ووفرة في الجزيئات المعقدة" ، كما هو مذكور في الدراسة ، بينما يساعدون أيضًا في فتح العمليات الجيولوجية السابقة داخل قشرة وعباءة اللون الأحمر. كوكب.



وحدد الباحثون أيضًا عددًا كبيرًا من مركبات المغنيسيوم العضوية التي لم يتم ملاحظتها من قبل على المريخ ، والتي يمكن أن تقدم أدلة جديدة حول العمليات الجيوكيميائية التي شكلت الجزء الداخلي العميق للمريخ مع احتمال وجود رابط بين التطور المعدني للكوكب الأحمر ودورة الكربون.



ويمكن أن توفر مهمة إرجاع عينات المريخ القادمة التابعة لناسا رؤى أعمق حول كل من التركيب العضوي والمعدني للكوكب الأحمر. قال الدكتور شميت كوبلين مؤخرًا لـ Universe Today إن مثل هذه المهمة يمكن أن تكون ناجحة تمامًا مثل مهمة إرجاع عينة الكويكب Hayabusa2 اليابانية لأنها "كانت قادرة على إظهار أن النيازك تعكس بشكل جيد الكيمياء الموجودة في مهمة العودة ، ومن المحتمل أننا سنكون قادرين على ذلك تفعل الشيء نفسه."



ويبلغ إجمالي وزن Tissint 7 كيلوغرامات (15 رطلاً) ، وهو حاليًا خامس نيزك مصنف على أنه من أصل مريخي ، مع تقدير دراسة عام 2012 أنه تم طرده من المريخ منذ حوالي 700000 عام من نوع من الأحداث العنيفة.



ويرسم Tissint بعض أوجه التشابه مع أحد أشهر النيازك من أصل مريخي الموجود على الأرض ، ALH 84001 ، والذي كان موضوعًا للكثير من التدقيق في أواخر التسعينيات عندما كان يُعتقد في البداية أنه يحتوي على أحافير دقيقة ، وهي النتائج التي أصبحت منذ ذلك الحين غير حاسمة.



وقال الدكتور شميت كوبلين مؤخرًا لـ Universe Today: "كان ALH 84001 واحدًا من أكثر نيازك المريخ دراسة لأنه تم العثور عليه في القارة القطبية الجنوبية وبالتالي تم حفظه في الجليد مع تلوث منخفض..وفي ذلك الوقت ، أدى النظر إلى جزيئات الحياة في الكيمياء المتنوعة لذلك النيزك ورؤية الميزات الشبيهة بالبيولوجيا الإضافية في الفحص المجهري إلى استنتاج سريع للغاية يتمثل في العثور على حياة على المريخ."



وما هي أسرار المريخ الجديدة التي سيعلمنا إياها تيسينت والنيازك المستقبلية والعينات المستقبلية من المريخ عن الكوكب الأحمر؟ وحده الوقت كفيل بإثبات ذلك ، وهذا هو سبب علمنا.

