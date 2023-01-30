الإثنين, 30-يناير-2023 الساعة: 09:21 م - آخر تحديث: 09:17 م (17: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة بشرى عبدالكريم زايد، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي

الخطري تعزي بشرى زايد بوفاة شقيقها

المؤتمرنت -
الخطري تعزي بشرى زايد بوفاة شقيقها
بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة بشرى عبدالكريم زايد، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقها عادل عبدالكريم زايد.

وأعربت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وذوي الفقيد، باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام.. سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: كلاسيكو ناري في نصف نهائي كأس إسبانيا
عربي ودولي: الصحة العالمية تبقي على حالة طوارئ قصوى
فنون ومنوعات: نيزك يكشف عن “تنوع عضوي ضخم”
علوم وتقنية: مشروبات تزيد من خطر تساقط شعرك
اقتصاد: استقرار الدولار الأمريكي
رياضة: نابولي يعبر روما ويواصل زحفه نحو اللقب
رياضة: سوسييداد يفرض التعادل على ريال مدريد
أخبار: أجواء باردة وتحذير من اضطراب البحر
أخبار: اليوم.. حملة تغريدات بعنوان ” أمريكا عدو السلام”
أخبار: كيف نتعامل مع ألم أسفل الظهر؟
علوم وتقنية: نصائح للتخلّص من السعال المزعج
عربي ودولي: الدفاع الروسية: مقتل 350 جندياً أوكرانيا
مجتمع مدني: صنعاء.. استئناف عمليات زراعة القرنية
رياضة: منتخب ذمار يهزم شبوة ويبلغ النهائي
علوم وتقنية: احذر.. تناول الملح بكثرة يهدد ذاكرتك
اقتصاد: عُمان.. 32 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي
رياضة: ساسولو يُهين ميلان بخماسية
رياضة: ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي
رياضة: مونزا يصعق يوفنتوس بالدوري الإيطالي
أخبار: البرلمان يناقش هموم المواطنين وتداعيات العدوان
أخبار: شهيد بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا الطقس بأفغانستان إلى 170 قتيلا
محافظات: مناقشة تدخلات صندوق الأمم المتحدة بذمار
أخبار: صنعاء تقر المقاطعة الاقتصادية لمنتهكي المقدسات الإسلامية
أخبار: الشوافي يكشف موعد إقتران القمر مع الثريا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023