المؤتمرنت -

الخطري تعزي بشرى زايد بوفاة شقيقها

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة بشرى عبدالكريم زايد، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقها عادل عبدالكريم زايد.



وأعربت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وذوي الفقيد، باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام.. سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".