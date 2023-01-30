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كلاسيكو ناري في نصف نهائي كأس إسبانيا

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس إسبانيا والتي أقيمت في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، عن مواجهة قوية بين برشلونة وريال مدريد.



أما المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي من بطولة الكأس، فستجمع بين أوساسونا وأتلتيك بيلباو.



وتقام مباراتا الذهاب على ملعبي أوساسونا وريال مدريد، بينما تقام مباراتا الإياب على ملعبي أتلتيك بيلباو وبرشلونة، علما بأن الدور قبل النهائي هو الوحيد في البطولة الذي تقرر إقامته عبر جولتي ذهاب وإياب .



وسيقام النهائي في أشبيلية يوم السادس من مايو المقبل.



وأوضح الاتحاد الإسباني عبر موقعه على الإنترنت أن منافسات جولة الذهاب ستقام بين 28 فبراير والثاني من مارس بينما تقام جولة الإياب بين الرابع والسادس من أبريل.