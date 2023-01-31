المؤتمرنت -

استمرار الأجواء الباردة في 12 محافظة يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة والباردة نسبياً في عدة محافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع استمرار الأجواء الباردة والباردة نسبياً أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.



وتستمر الأجواء الباردة والباردة نسبياً أيضاً في المناطق المرتفعة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 في كل من ذمار وعمران، 6.4 في صنعاء، 8.4 في سيئون، 9.4 في السدة.



ونبه المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.