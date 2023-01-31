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المؤتمر نت - وجه فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة إب، نداء استغاثة لدعم مركز الأمل لعلاج الأورام التابع لها، لتوفير الأصناف الدوائية الكيميائية والأدوية المساعدة التي شارفت على النفاد

مؤسسة مكافحة السرطان بإب توجه نداء استغاثة لإنقاذ المرضى

المؤتمرنت -
مؤسسة مكافحة السرطان بإب توجه نداء استغاثة لإنقاذ المرضى
وجه فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة إب، نداء استغاثة لدعم مركز الأمل لعلاج الأورام التابع لها، لتوفير الأصناف الدوائية الكيميائية والأدوية المساعدة التي شارفت على النفاد.

وأوضح مدير فرع المؤسسة بليغ الطويل، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مركز الأمل لجأ لإطلاق هذا النداء لإنقاذ حياة آلاف المصابين بالسرطان أغلبهم من الأسر الأشد فقرا..مبينا أن الحالات المقيدة لدى المؤسسة تبلغ خمسة آلاف و480 حالة، ويستقبل المركز يوميا ما بين 60-70 حالة.

وأشار إلى أن مديونية المركز بلغت نحو 22 مليون ريال، في الوقت الذي يفتقر فيه للأدوية اللازمة لعلاج المرضى بمعدل 50 بالمائة في حين أوشكت بقية الأدوية على النفاد.

ولفت الطويل، إلى أن المركز يقدم خدماته بشكل مجاني ويعتمد على التبرعات والجهات الداعمة لاستمرار خدماته، إلا أن توقف تلك المساعدات وعدم التزام بعض الجهات بدفع ما وعدت به قبل نحو عام، جعل المركز عرضة للتوقف، لولا اعتماده مؤخرا على القروض.

ودعا مدير فرع المؤسسة، الجهات المعنية ورجال المال والأعمال والمنظمات الدولية والإنسانية، إلى تقديم الدعم للمركز لإنقاذ حياة المرضى.

من جهته أوضح استشاري طب الأورام بالمؤسسة الدكتور بهيج المريسي، أن الحالات المصابة بالسرطان والمترددة على المركز من عدة محافظات تتزايد بشكل كبير حيث تصل 5-10 حالات جديدة أسبوعيا، في حين سجل المركز خلال العام الماضي 643 حالة جديدة.

وأشار إلى أن المؤسسة مهددة بالتوقف خلال أسبوعين نتيجة قرب نفاد كمية الأدوية، وعدم وجود ميزانية تشغيلية لصيانة الأجهزة وتوفير الأدوية والمحاليل الطبية.

بدوره دعا نائب مدير فرع مؤسسة مكافحة السرطان عبده الحاج، الجميع لمساندة المؤسسة في التغلب على الصعوبات التي تواجهها بسبب انعدام الدعم وارتفاع عدد المصابين بالسرطان.








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