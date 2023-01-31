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أخبار
المؤتمر نت - كشف خبير التغذية الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الشوكولاتة ليست مجرد مادة غذائية شهية فقط، بل هي عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي لا يمكن الاستغناء عنه

الشوكولاتة.. فوائد لا يعرفها حتى عشاقها

المؤتمرنت -
الشوكولاتة.. فوائد لا يعرفها حتى عشاقها
كشف خبير التغذية الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الشوكولاتة ليست مجرد مادة غذائية شهية فقط، بل هي عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي لا يمكن الاستغناء عنه.

وأشار الى انه "وفقا لعدد من الجمعيات الطبية، يجب تناول الشوكولاتة لأنها واحدة من بين سبعة مواد غذائية أساسية (الفواكه والخضروات واللحوم الأسماك والحبوب الكاملة والثوم)"، وفق صحيفة "فيستي. رو".

وأوضح الخبير الروسي أن سبب ذلك يعود الى ان الشوكولاتة تحتوي على كمية هائلة من المواد النشطة بيولوجيا. ناصحاً بضرورة عدم تناول الشوكولاتة مع الحليب التي لا تحتوى إلّا على دهون الحليب، إذ يجب تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 في المئة من الكاكاو، ويكفي تناول قطعة صغيرة منها في اليوم فقط وليس لوحا كاملا، وفق قوله.

واضاف مياسنيكوف "أن الشوكولاتة تحتوي على مواد نشطة بيولوجيا تحسن المزاج، وكذلك مواد تخفف السعال. كما انها تقوي الأوعية الدموية، لذلك هي ضمن النظام الغذائي للوقاية من مرض ألزهايمر". مبيناً ان الشوكولاتة "تنشط وتنعش. وهي مصدر للكافيين لكنها تحتوي على نسبة أقل بقليل مما في القهوة والشاي. اضافة الى ان الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم يمكنهم تناولها؛ حيث تعد مضادا طبيعيا للأكسدة لاحتوائها على مواد تحفز السيروتونين والأسيتوسين". مؤكداً "حبوب الكاكاو هي في الواقع دواء سحري".








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