الأربعاء, 01-فبراير-2023 الساعة: 04:01 م - آخر تحديث: 03:17 م (17: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في عدة محافظات،

أجواء باردة في 12 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
أجواء باردة في 12 محافظة يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في عدة محافظات، ورياحاً نشطة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، وعلى المناطق المرتفعة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى في تلك المحافظات قد تتراوح ما بين ثلاث إلى تسع درجات مئوية.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى ما بين 22-34 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاء على النحو الآتي: عمران : 3.4، ذمار : 4 ، صنعاء : 6.8، السدة: 9.5، سيئون : 9.8.

ونبه المركـز المواطنين في المناطق الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، ومرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في جنوب المبحر الأحمر ومدخل باب المندب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 100 قتيل حصيلة تفجير مسجد في باكستان
علوم وتقنية: الشوكولاتة.. فوائد لا يعرفها حتى عشاقها
فنون ومنوعات: إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب بعيد الحب
عربي ودولي: مقتل طيار فيتنامي بتحطم طائرة مقاتلة
عربي ودولي: الرئيس التونسي يُجري تعديلاً وزارياً جزئياً
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
أخبار: مناقشة تنفيذ توصية اليونسكو بشأن الموارد التعليمية
أخبار: استمرار الأجواء الباردة في 12 محافظة يمنية
عربي ودولي: فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى حلف الناتو
عربي ودولي: الصحة الفلسطينية: يناير "الأكثر دموية"
علوم وتقنية: احذر.. مضادات الإنفلونزا قد تقتلك
اقتصاد: انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%
أخبار: تخفيض استيراد الثوم الخارجي لصالح "المحلي"
مجتمع مدني: حل بسيط يُجنبك سرطان الرئة
أخبار: الحديدة.. 115 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
رياضة: منتخب إب يخيب آمال مشجعيه بهزيمة قاسية
رياضة: كلاسيكو ناري في نصف نهائي كأس إسبانيا
أخبار: إصابة مدني بانفجار لغم في التحيتا بالحديدة
أخبار: الخطري تعزي بشرى زايد بوفاة شقيقها
عربي ودولي: الصحة العالمية تبقي على حالة طوارئ قصوى
أخبار: بن حبتور يطلع على نشاط المجلس الطبي الأعلى
أخبار: البرلمان يستعرض تقريراً بشأن محو الأمية
علوم وتقنية: 3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
فنون ومنوعات: نيزك يكشف عن “تنوع عضوي ضخم”
علوم وتقنية: مشروبات تزيد من خطر تساقط شعرك
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023