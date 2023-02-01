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أخبار
المؤتمر نت - اُستشهد مواطنان وأُصيب سبعة آخرون، بينهم مهاجر أفريقي، بنيران الجيش السعودي في مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة.

استشهاد وإصابة 9 مواطنين بنيران الجيش السعودي في صعدة

المؤتمرنت -
استشهاد وإصابة 9 مواطنين بنيران الجيش السعودي في صعدة
اُستشهد مواطنان وأُصيب سبعة آخرون، بينهم مهاجر أفريقي، بنيران الجيش السعودي في مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر طبي في صعدة ، أنه وصل إلى هيئة المستشفى الجمهوري العام شهيدان وأربعة جرحى سقطوا بنيران الجيش السعودي في منطقة آل مقنع بمديرية منبه.

وأشار المصدر إلى إصابة اثنين بقصف مدفعي سعودي في مديرية شدا، ومهاجر أفريقي في مديرية منبه، نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأدان المصدر تصعيد العدو السعودي في استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم بحقهم.. مستنكراً استمرار الصمت الأممي تجاه هذه الجرائم الوحشية.








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