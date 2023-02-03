المؤتمر نت -

الأمين المساعد للمؤتمر يعزي في وفاة الشيخ ناجي الجايفي

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للدكتور صادق ناجي علي الجايفي نائب رئيس جامعة48 سابقا واخوانه وكافة ال الجايفي في مديرية همدان محافظة صنعاء وذالك في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم الشيخ ناجي علي عبدالله الجايفي عن عمر ناهز ال75 عاما والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



وفي برقية العزاء عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل ؛سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".