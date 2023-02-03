المؤتمر نت -

استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بقصف مدفعي سعودي استهدف محافظة صعدة

استشهد مواطن وأصيب سبعة آخرون بجروح، جراء قصف مدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة في مديريات محافظة صعدة امس الخميس.

وأكد مصدر طبي، وصول شهيد وثلاثة جرحى إلى مستشفى رازح، نتيجة قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا.

وأشار إلى وصول جريح إلى مستشفى منبِّه الريفي؛ نتيجة قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة عفرة في مديرية منبِّه الحدودية، كما وصل ثلاثة جرحى، بينهم مهاجران أفريقيان، إلى مستشفى منبِّه الريفي؛ أصيبوا بنيران الجيش السعودي في منطقتي عفرة والرقو بمديرية منبِّه.