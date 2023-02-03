المؤتمر نت -

الأرصاد يحذر من طقس بارد خلال24 ساعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً وبارداً نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه يتوقع طقساً بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب والضالع، و وفي أجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 20عقدة على جنوب البحرالأحمر و مدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.8 في كل من ذمار وعمران، و 7.6 في صنعاء.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحرالأحمر ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.