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أخبار
المؤتمر نت - راس الأخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم لقاءا تنظيميا لعدد من قيادات المؤتمر خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية.

ابوراس يرأس لقاءا تنظيميا لعدد من القيادات

المؤتمرنت -
ابوراس يرأس لقاءا تنظيميا لعدد من القيادات
راس الأخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم لقاءا تنظيميا لعدد من قيادات المؤتمر خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية.

ووقف اللقاء أمام مضامبن ومخرجات الاجتماع المشترك لهيئات المؤتمر الثلاث البرلماتية والوزارية والشوروية والذي عقد يوم امس مشيدا بالنتاىج التي خرج بها الاجتماع والتي تأتي في اطار الخطوات المستمرة لتفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر بتكويناته المختلفة.

وجدد اللقاء الناكيد على علاقة المؤتمر الشعبي العام وانصار الله كونها محكومة بالدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان وتحالفه وكل من يستهدف وحدة وسيادة واستقلال اليمن .
واوضح اللقاء أن المؤتمر ليس معنيا باي مواقف لمن باعوا الوطن وانخرطوا في تأييد تحالف العدوان ولا بردود أفعال المازومين ومرضى النفوس الذين يصابون بالهذيان كلما شاهدوا وتابعوا نشاط قيادات وتكوينات المؤتمر في صنعاء وفي داخل اليمن ولذلك يلجأون إلى فبركة اكاذيب ومزاعم لا وجود لها .

وشدد اللقاء على أن قيادة المؤتمر في صنعاء هي التي تعرف مصلحة المؤتمر وتسعى جاهدة للحفاظ على وحدته التنظيمية وتنفيذ خططه وبرامجه التي انشىء وتأسس من أجلها وفي مقدمتها الدفاع عن الثوابت الوطنية وعن وحدة وسيادة واستقلال اليمن ورفض أي وصاية خارجية عليه من أي جهة أو قوى اقليمية أو دولية كانت ولذلك فهي لا تلتفت إلى من لاهم لهم سوى استهداف المؤتمر والسعي للقضاء عليه .

هذا وناقش اللقاء عددا من القضايا واتخذ بشانها القرارات المناسبة .








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